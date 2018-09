¿Partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal podría ser suspendido?

Este lunes, la explanada del estadio de Alianza Lima fue tomada por gente de la iglesia evangélica El Aposento Alto y esto provocó enfrentamientos entre miembros de la congregación, hinchas y la Policía.

Esta situación podría complicar a Alianza Lima en el Torneo Clausura, ya que el próximo domingo 16 de septiembre iba a recibir a Sporting Cristal en Matute, pero los problemas en el estadio harían que el encuentro tenga que suspenderse o moverse a otra sede.

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 3 del Torneo Clausura no se ha movido hasta ahora, pero corre el riesgo de que sea suspendido por lo menos podría cambiar de sede.

Espera que todo se solucione

El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Hugo Duthurburu, habló sobre esta situación.

"No me quiero adelantar, esperemos que no pase algo así, pero es un tema que vamos a evaluar acabando el día. Esperemos que Alianza Lima recupere la explanada, sin ello será complicado jugar en Matute", dijo en RPP.

"Puede darse un tema de tensión en los próximos días y eso complicaría las cosas, o el tema puede quedar allí, vamos a evaluar", añadió.

LEE ADEMÁS: