Torneo Apertura: partidos en Lima de la fecha 9 serían reprogramados

Cuatro partidos de la fecha 9 del Torneo Apertura que se juegan en Lima podrían ser reprogramados por caer en Fiestas Patrias.

El Ministerio del Interior pidió que estos encuentro cambien se fecha, ya que no hay suficientes policías esos días por el desfile militar.

"Hemos firmado los convenios de la séptima y octava fecha del Torneo Apertura . En la novena estamos viendo un pedido con la televisión. Hay cuatro partido en Lima, las autoridad han pedido que no se juegue por el desfile militar y Fiestas Patrias. No hay abasto de policías", dijo Enrique de la Rosa, miembro de la ADFP.

Los partidos reprogramados serían: Sport Boys vs. San Martín, Cristal vs. Cantolao, Municipal vs. Melgar y Alianza Lima vs. UTC.