La Federación Peruana de Fútbol vienen analizando los diferentes escenarios para que la Liga 1 -que está paralizado desde marzo- vuelva a jugarse en nuestro país. Para lograrlo, ha confiado a un grupo de médicos, comandados por el doctor Jorge Alva, quienes vienen elaborando un protocolo de salubridad que tendrá que ser revisado por el Ministerio de Salud (Minsa) para darle el visto bueno.

Escribe: Rafael Saaz

Entre las medidas que se especifican en este protocolo está el uso de mascarillas y guantes, tanto para entrenar como jugar, someterse a pruebas de diagnóstico de COVID-19 y celebrar los goles en solitario; es decir, nada de abrazos ni besos.

En ese sentido, EL BOCÓN se comunicó con los futbolistas de la Liga 1 para conocer sus impresiones acerca de las medidas que la Comisión Médica estipula en los protocolos. La mayoría está de acuerdo en jugar bajo tales condiciones porque lo más importante es la salud; mientras que el resto ve imposible que el campeonato pueda jugarse con guantes y mascarillas.

Enmanuel Páucar - Volante de Atlético Grau

“Bueno, si es una medida sanitaria y es ese el medio para poder seguir compitiendo, no habría mas que acatar las ordenes del Gobierno y la FPF. Lo más importante es la salud y esto sería clave para todos los jugadores. No quedará otra que celebrar los goles a distancia”.

José Carlos Fernández - Delantero de Mannucci

“Todo lo que sea para que inicie el fútbol y el riesgo de contagio sea menor es beneficioso. Tendremos que adaptarnos a lo que nos digan las autoridades y tendremos que aprender a convivir con esto. Los goles tendrán que gritarse de lejos”.

Erick Delgado - Arquero de Cantolao

“Jugar con mascarillas y guantes es casi imposible, se haría complicado. ¡Me parece que no se podría! Creo que sí hay que seguir los protocolos de seguridad. Que la limpieza sea lo principal, pero de ahí a jugar con mascarilla y guantes sería casi imposible, el fútbol es un deporte de contacto”.

Daniel Ferreyra - Arquero de Cienciano

“En mi caso no afectaría mucho, teniendo en cuenta que guantes usamos siempre y mascarilla no afectaría para el puesto. Correr en la altura con mascarilla será un poco complicado. Con lo de los goles no me hago mucho problema, porque yo estoy lejos”.

Eduardo Rabanal - Defensa de Melgar

“Jugar con mascarilla y guantes es una medida que ayudará a prevenir. Seguramente va a ser más dificultoso pero el futbolista del torneo peruano está acostumbrado a jugar como sea y en donde sea. Lo de los goles va a ser un poco extraño, pero todo sea por salvaguardar la salud”.

Adán Balbín - Defensa de Sport Boys

“Creo que no habría ningún problema jugar con guantes en estos momentos. Si queremos volver a jugar, tenemos que acatar todas las medidas que el Ministerio de Salud disponga”.

Aldair Salazar - Defensa de Alianza Lima

“Si esas son las medidas que se tienen que tomar, hay que aceptarlas, lo que más quiero es jugar al fútbol. No sé cuánto pueda afectar al momento de jugar con la mascarilla, por la respiración y la agitación que sufres en cada partido; pero si se tiene que jugar así, no queda de otra”.