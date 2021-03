Juan José Luque, director general de Sporting Cristal, habló sobre la conformación del equipo rimense para la temporada 2021 de la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores. Una misión será llegar por lo menos a los octavos de final del certamen continental, destacó este jueves el dirigente.

“No podemos crear ilusiones o objetivos que no podamos cumplir. La barrera que tenemos se está tratando con mucha ilusión y esperamos cumplirla. El objetivo es poder pasar la fase de grupos, eso sabiendo que estadísticamente en los últimos años no nos ha ido bien. Pero dependerá de diversos factores que no se dominan por ahora”, señaló en conversación con Ovación.

Sin embargo, el campeonato peruano también será prioridad para los celestes, aclaró Luque. “La plantilla se ha conformado para poder estar al máximo nivel en todas las competiciones”, indicó.

“Roberto Mosquera, respira, sueña y late Sporting Cristal, lo vivo con él así. Tuvimos una reunión hace poco, es un señor, un gran profesional y sabe cómo debe de actuar en cualquier situación. Él es Sporting Cristal por todos los poros y me encantaría verlo cumplir sus dos años más que tiene de contrato y llenar de logros a la institución”, añadió el director general de los cerveceros.

El directivo también dio su opinión sobre la incorporación de Marcos Riquelme, último fichaje del club celeste: “Se está preparando de la mejor forma para estar a la par de sus compañeros en la pretemporada. Es un gran jugador y mejor persona”, puntualizó.

Además, aclaró el futuro de Jorge Cazulo, quien anunció su retiro como futbolista profesional el año pasado. “Se incorporará a la estructura deportiva y trabajará de la mano conmigo para todo el desarrollo del trabajo en menores de Sporting Cristal”, detalló.