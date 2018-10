Emanuel Herrera: "Ojalá pueda batir récord de Esidio contra la 'U'"

Emanuel Herrera hizo un doblete ante Cantolao y llegó a los 34 goles en el Descentralizado 2018. El delantero de Sporting Cristal está a solo tres tantos del récord de Eduardo Esidio, quien marcó 37 en una sola temporada.

"Ojala que se dé con San Martin este sábado (anotar más goles) y si se puede batir el récord de Esidio, que sea contra Universitario de Deportes. Esidio era de la 'U' y me lo vienen diciendo a cada rato. Me da risa porque venía hablando con Calcaterra y con Cazulo y veníamos jod... con eso", dijo Emanuel Herrera en RPP.

Recordemos que Sporting Cristal enfrentará a Universitario de Deportes el próximo martes por la fecha 11 del Torneo Clausura. Emanuel Herrera podría igualar o superar el récord de Esidio en ese partido.

"Si me lo preguntaban cuando llegue no me imaginaba anotar tantos goles. Habíamos hablado a principio de año y yo dije ojalá que pueda llegar a lo que había hecho Irven Ávila (22 goles) o superar lo que hice en Melgar (13 goles)", comentó el delantero de Sporting Cristal.