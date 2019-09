Sporting Cristal vs. Academia Cantolao EN VIVO vía Gol Perú desde el Gallardo por el Torneo Clausura 2019

Sporting Cristal vs. Cantolao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido la jornada 6 de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:15 horas (horario peruano) con transmisión del Gol Perú.

El duelo entre Sporting Cristal y Cantolao será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Liga 1. Enfocados únicamente en el Torneo Clausura, el cuadro ‘cervecero’ quiere sumar tres puntos importantes jugando en casa este domingo 8 de septiembre contra el ‘Delfín’, que buscará salir de los últimos lugares.

Sporting Cristal tuvo actividad a mitad de semana en la Copa Bicentenario. Los ‘celestes’ viajaron a la ciudad de Piura con la ambición de avanzar a las semifinales del torneo. Sin embargo, el Atlético Grau, después del 1-1 en los 90’, ganó en los penales por 5-3.

Los bajopontinos, a pesar del duro golpe, tienen la intención de voltear la página contra Cantolao. De hecho, el entrenador Claudio Vivas aseguró que tienen la obligación de conseguir un triunfo y mejorar el rendimiento en el campo.

“Tenemos que volver a nuestro nivel de juego: ser protagonistas en el campo rival y tratar de hacer daño. Todos los partidos son complicados, quedan 12 fechas, el objetivo es campeonar y en eso estamos”, aseguró el DT de Cristal.

Por su lado, la Academia Cantolao sacó un mejor resultado que los rimenses en la Copa Bicentenario. El cuadro dirigido por Jorge Araujo venció por 1-0 a Real Garcilaso para ir a la siguiente ronda. En esta etapa se enfrentará a Sport Huancayo. El 'Delfín', sin embargo, vive un presente totalmente diferente en el Torneo Clausura, pues no ha ganado hace cuatro jornadas. Producto de ello, Cantolao se ubica en la casilla 16 con solo cuatro unidades.

