Fútbol Peruano







Sporting Cristal vs. Alianza Universidad EN VIVO: alineaciones confirmadas para duelo el Gallardo por el Torneo Clausura Si hoy Sprting Cristal le gana a Alianza Universidad en el Gallardo (11:00 a.m.) aseguran un lugar en las ‘semis’ de los ‘playoffs’, de paso no le perderán pisada a los íntimos en el Torneo Clausura