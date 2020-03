El técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, habló sobre la situación de sus jugadores con esta para del fútbol peruano y aseguró que no puede hacer mucho de manera virtual.

“El crecimiento individual no es virtual, tiene que ser presencial. La única forma de ver algunas cosas es de esa forma, no hay manera de enseñarle a alguien cómo defender o atacar por video y es una deuda que tenemos que llenar apenas se active todo esto”, comentó a Ovación.

Roberto Mosquera llegó a Sporting Cristal para cambiar el rumbo del equipo, que no ha comenzado bien la temporada.

“Yo no he venido a Sporting Cristal a maquillar las cosas. El día que alguien no corra, no jugará. Tenemos que tener la certeza que físicamente estamos mil puntos. Eso no quiere decir que me hayan dado una herencia mala, sino que nuestra exigencia es diferente”, señaló.