Roberto Mosquera fue presentado este lunes como nuevo técnico de Sporting Cristal y en las últimas horas han sonado posibles refuerzos para el cuadro rimense.

Uno de los nombres que salió fue el de Dani Nieto, futbolista español que milita en Independiente del Valle. Sin embargo, desde Ecuador desmintieron la llegada del jugador a Sporting Cristal.

“Es mentira. Nadie se ha comunicado con nosotros ni con Independiente”, dijo Pablo López, representante del futbolista, al diario Depor.

“He hablado con los directivos de Independiente del Valle y me niegan que se haya negociado su pase. El entrenador cuenta con él y es un jugador titular, por eso, no entiendo de dónde salió ese rumor”, añadió.

Sobre una posible oferta de Sporting Cristal, explicó: “Ahora mismo no estamos interesados en tomar otra oferta. Sporting Cristal no es lo que queremos para el jugador, en este momento. Sabemos que es un gran club, pero no es lo que buscamos”.

