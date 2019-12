Sporting Cristal recordó a Carlos Lobatón con sus mejores goles desde que llegó en el 2005 | VIDEO

Sporting Cristal decidió rendir homenaje a Carlos Lobatón luego de concretada su salida del club tras 15 años defendiendo la celeste. La cuenta oficial del club recordó sus mejores goles desde que llegó al cuadro rimense en el 2005.

‘#GraciasLoba Iniciamos la semana del capitán @CaloLobaton recordando algunos de sus goles desde que llegó en el 2005. #FuerzaCristal #LaRazaCeleste’, publicaron en el Twitter de Sporting Cristal un día después de confirmada la partida de ‘Loba’.

#GraciasLoba



Iniciamos la semana del capitán @CaloLobaton recordando algunos de sus goles desde que llegó en el 2005.#FuerzaCristal#LaRazaCeleste pic.twitter.com/CLU6aW2oc1 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 11, 2019

'Quiero agradecer a todas las personas que me brindaron su cariño a lo largo de estos 15 años en el club Sporting cristal , seguiré mi camino dispuesto a seguir soñando despierto como cuando era Niño ‚tratando de dar alegria en otro club siempre los llevare en mi corazón’, tuiteó Carlos Lobatón a sus seguidores.

“No ha sido un tema económico, queríamos que siga desde un rol que nos parece importante en el club y me parece que desde el 2016 o 2017 se venía preparando. Pero entiendo que en este momento no cree que eso sea lo mejor”, señaló el gerente general Alonso García Miró en programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias sobre la salida de Lobatón.

