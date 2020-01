Sporting Cristal | Manuel Barrueto feliz con plantel y no envidia a los otros equipos

Manuel Barreto no quiere quedarse otra vez con las ganas de estar en la gran final y levantar el título nacional. La ‘Muñeca’ está 100% enfocado en sus jugadores y en lo que respecta a la presente temporada. Incluso, afirmó que se encuentra contento con el plantel de Sporting Cristal y que no se fija en lo que los demás clubes puedan hacer con sus respectivos equipos.

“Cada uno tiene que preocuparse por lo que necesita. Nosotros hemos trabajado para encontrar a los jugadores que sentimos se pueden amoldar a Sporting Cristal. En profesionalismo, en comportamiento, en aprender una manera nuestra de jugar. Después, lo que hagan los demás, no me fijo mucho. Mientras mejores sean los rivales, mejores seremos nosotros”, afirmó el estratega.

Rayo de ilusiones

Ray Sandoval llegó a La Florida y aseguró que se siente listo para volver a jugar tras lesión que lo alejó de las canchas por nueve meses. “No había ninguna duda, fue la mejor decisión para mí. Lo que quiero es recuperar mi nivel y poder volver a salir al extranjero. Si he venido acá es para poder tener ritmo y recuperar la confianza que tenía y que me permitió llegar a la selección”, sostuvo el atacante.

Ray Sandoval es nuevo jugador de Sporting Cristal. El #TeamREDDE te desea lo mejor de los éxitos en este nuevo reto. ¡A dejarlo todo esta temporada! #REDDE @ClubSCristal pic.twitter.com/z4s8K43lny — REDDE (@redde_pr) January 17, 2020

