Sporting Cristal tuvo su primer partido de la Liga 1 en el Alberto Gallardo. Los hinchas mostraron su molestia luego de la goleada que recibió el equipo de Manuel Barreto en la Copa Libertadores y por ello decidieron lanzar una serie de amenazas, insultos y más en su contra.

El ambiente hostil se sintió en el Alberto Gallardo y al final del partido, pese al triunfo de 3-2 de Sporting Cristal sobre Cusco FC, los cánticos seguían sonando en el estadio. El DT ‘celeste’ fue consultado sobre el tema en conferencia de prensa y sorprendió con su respuesta.

“El odio no me sorprende, la irracionalidad no me sorprende. Lo digo con tristeza pero es como es, soy ajeno a lo que digan o canten. No le presto atención, yo voy a seguir mientras esté acá. Estoy seguro de mi capacidad”, señaló el estratega.

Asimismo, Barreto indicó que es ajeno a lo que digan o canten los hinchas fuera o dentro del estadio, ya que en el exteriores del Alberto Gallardo, los aficionados colgaron pancartas y hasta una tumba con el nombre del técnico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR