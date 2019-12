El técnico de Sporting Cristal, Manuel Barreto lamentó el fallecimiento de Juan Pablo Vergara luego de su accidente automovilístico y se refirió al posible aplazamiento de la final de la Liga 1 si en caso el cuadro ‘celeste’ clasifique a dicha instancia.

“Yo estaré de acuerdo si se posterga la final, igual que si no se juega este año; si me dicen que lo juguemos en enero yo lo aceptaré de inmediato. Aceptaré lo que se decida. No quiero imaginar lo que deben estar viviendo en estos momentos su familia y compañeros”, indicó la ‘Muñeca’ en La Florida.

Conferencia de Prensa de nuestro DT Manuel Barreto ⬇



🗣 Decirles lo tristes que estamos en la institución y yo como hombre de fútbol, es una pena lo que sucedió con Juan Pablo, darle el pésame a su familia. pic.twitter.com/68oTM1CHhg — Sporting Cristal (@ClubSCristal) December 3, 2019

Asimismo, Barreto agregó que en estos momentos se privilegie el lado humano: "Es más importante que lo deportivo”, sostuvo. Por otro lado, el DT del conjunto ‘rimense’ dijo que aceptarán lo que decida la gente de Binacional.

“Siento demasiado y mando el pésame más sincero a la familia de Juan Pablo Vergara”, finalizó. Sporting Cristal y Alianza Lima se verán nuevamente las caras este miércoles en el estadio Nacional por la semifinal de vuelta.

Los ‘grones’ van ganando por la mínima diferencia y todo se definirá en el gramado del José Díaz. Cabe mencionar que para estas semifinales sí vale la diferencia de goles, sin embargo, los goles de visita no valen el doble.

