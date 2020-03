El atacante de Sporting Cristal, Kevin Sandoval, habló sobre su situación en la cuarentena que vive el país por el coronavirus.

“Estamos bien, mi familia también gracias a Dios, extrañando mucho entrenar y jugar. El profesor Sebastián Salvatore siempre nos escribe, nos manda los trabajos que tenemos que hacer”, dijo a Ovación.

“Es complicado porque algunos no tienen el espacio que se requiere y se hace complicado pero hacemos lo que podemos”, añadió.

Kevin Sandoval reveló la impresión que tuvo Roberto Mosquera del equipo y lo que le pide en cada entrenamiento. “Nos dijo que se encontró con un equipo que no estaba bien físicamente, no corríamos tanto. A mí siempre me pide que encare mucho, que vaya para adelante y ayude al marcador, que haga el recorrido”, confesó.

“Desde que llegué a Cristal sabía que era un reto muy grande, que iba a tener bastante competencia. Tengo mucha confianza y espero hacer lo mejor de mí en cada partido. No nos está yendo bien en lo grupal pero confiamos en salir de este momento”, contó.