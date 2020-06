Kevin Sandoval llegó a mediados del 2019 a Sporting Cristal. Tras un prolongado préstamo por Ayacucho FC, el extremo formado en La Florida señaló la importancia que ha tenido Roberto Mosquera desde su llegada. El estratega celeste, un hombre muy identificado con el cuadro celeste, ha cambiado la mentalidad del actual plantel.

Su trabajo ha tomado énfasis en los valores más jóvenes del plantel como Kevin Sandoval. El ex jugador de Ayacucho FC destacó la importancia que viene teniendo el estratega celeste a partir de la comunicación.

“Habla mucho con cada uno de nosotros. Siempre nos aconseja, más a los jóvenes porque sabe que somos el futuro. Estamos muy convencidos de que podemos campeonar a fin de año”, sostuvo en una entrevista brindada para las redes sociales del club celeste.

Por otro lado, también aclaró un tema que lo había tenido un poco distanciado de la hinchada rimense, afirmando el gran cariño y respeto que tiene por la institución bajopontino, negando así un supuesto hinchaje que lo involucraba con Alianza Lima.

“Eso salió cuando estaba en Ayacucho FC y jugamos contra la 'U'. Después de ese partido salieron a decir que yo era hincha de Alianza. Cuando llegué a Cristal comenzaron a salir en páginas que yo había dicho eso. También salió una foto en Matute pero no era yo. En realidad, nunca dije que era de Alianza. Desde que llegué al club siempre me trataron bien por eso me considero hincha de Cristal”, añadió.