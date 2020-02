Sporting Cristal atraviesa una crisis futbolística, pues en menos de una semana perdió 2 partidos de 3 jugados incluyendo la eliminación de la Copa Libertadores en su primera fase. Los hinchas ‘celestes’ han pedido la salida de Manuel Barreto de la dirección técnica, sin embargo, el director general del club se refirió al tema.

“Los mejores entrenadores tienen sus etapas y procesos. Lo que está teniendo es una experiencia como aprendizaje. Es una situación complicada”, señaló Juan José Luque en una conversación con RPP Noticias.

Asimismo, el directivo ‘rimense’ sostuvo que Sporting Cristal tiene que estar preparado para todo tipo de adversidades: “Sporting Cristal como equipo histórico, como equipo de gran nivel, tiene que estar preparado para salir de estas situaciones donde los resultados no han sido como se esperaban”, agregó.

Luque le envía un mensaje a los hinchas ‘celestes’

El director general de Sporting Cristal no dudó en enviar un mensaje de tranquilidad a los hinchas ‘cerveceros’ debido al mal momento que atraviesa el club: “Le pido a la hinchada de Sporting Cristal que tengan confianza, paciencia, que entiendan que el cambio es para mejorar. Sin ellos no se va a conseguir. En todos los grandes clubes hay uno, dos o tres años en que no se gana nada y no se deja de ser hincha por eso", finalizó.

