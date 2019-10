Sporting Cristal: Jorge Cazulo le puso fecha a su retiro en el conjunto rimense | VIDEO

El volante de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, confirmó que la próxima temporada podría ser la última en la que vista la camiseta del conjunto rimenses y anuncie su retiro del fútbol profesional.

"La idea es terminar el año que viene mi vínculo con Cristal y retirarme, fue lo que acordamos, yo no deseo jugar con otra camiseta que no sea la de Cristal. Solo hice la salvedad a los directivos, que si ellos consideran que aún puedo rendir otra temporada más luego de eso, que me dieran la posibilidad de analizarlo", dijo en una entrevista con ESPN.

Jorge Cazulo señaló que aún no tiene claro lo que hará después de su retiro, pero aseguró que seguirá ligado al fútbol.

"Mi idea inicial es seguir vinculado en el fútbol, como entrenador o en otra faceta. Estoy haciendo una maestría en gestión deportiva, aún no me he proyectado demasiado en pensar lo que viene", explicó.