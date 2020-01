El capitán de Sporting Cristal, Jorge Cazulo, volvió a Lima para iniciar la pretemporada con Sporting Cristal y habló sobre lo que será el nuevo año para el cuadro celeste.

Jorge Cazulo explicó que aún no se pone al día con las noticias del fútbol peruano y también destacó que Sporting Cristal mantenga la base para la temporada 2020.

“No puedo hablar mucho porque en las vacaciones realmente me desconecto un poco, no he visto mucha cosa, no puedo opinar. Pero sabemos que la base se mantiene y eso es muy importante. Ojalá que vengan refuerzos que aporten”, dijo Jorge Cazulo en el aeropuerto.

