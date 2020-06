En setiembre del 2019, la empresa Innova Sports adquirió totalmente al club Sporting Cristal por aproximadamente 5 millones de dólares. Una cifra que no dejo nada conformes a los hinchas celestes. De inmediato surgieron muchas dudas entorno al precio final que se había pagado por el club rimense, incógnitas que hasta la fecha no habían podido ser resueltas.

Jaime Noriega, nieto de Don Ricardo Bentín y Esther Grande de Bentín, fundadores de Sporting Cristal, reveló la razón por la cual la institución bajopontina no puede valer más.

“No sé si Sporting Cristal vale 5 millones de dólares, vale lo que están dispuestos a pagar hoy en día. Hubo gente que estuvo interesada en comprar Sporting Cristal e hicieron una serie de números. Pero había un problema, y fue que la partida registral de ese inmueble tiene una carga (restricción), la cual es solo para actividades deportivas. Esa carga la puso mi abuelo para que nunca vendieran el inmueble y hagan otras cosas”, contó el expresidente en una entrevista brindada al portal AHISC.









“Cuando alguien dijo compro el Sporting Cristal, vendo la mitad del terreno, levanto la plata, recupero mi inversión y me quedo con dinero; no, eso no funciona así porque tu ya no puedes cambiar la zonificación. Si no fuera por eso valdría muchísimo más. Vale la marca, vale la capacidad de generación de recursos económicos, pero también vale el patrimonio que son casi 14 hectáreas. Entonces estas hectáreas valen menos porque no puedes hacer otra cosa que no sea un club social”, agregó.

