Irven Ávila regresa a Sporting Cristal y apunta alto de cara a la temporada 2021, en la que los rimeneses buscarán el bicampeonato en la Liga 1 y tratarán de volver a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Tras firmar con el conjunto bajopontino por dos años, el delantero se considera nuevamente en casa y espera colaborar para buscar protagonismo a nivel local e internacional. “No perdí la ilusión de volver”, destacó este martes en entrevista con el área de prensa del club.

Repetir vuelta olímpica y superar la etapa de grupos copera es posible, opinó el ex atacante de Melgar. “No tengo la sensación, vengo convencido de que se puede dar. Siempre estuvimos cerca de pasar de fase, no hemos quedado por muy poco y en algún momento se tiene que romper esa racha. Vengo muy convencido de que se pueden dar estas dos situaciones (bicampeonato y octavos de Copa Libertadores)”, afirmó el ‘Cholito’.

Llegar a los 100 goles con Sporting Cristal también es un objetivo pendiente para Ávila, tres veces campeón nacional con los cerveceros, que está a solo una conquista de alcanzar la importante cifra goleadora.

“Estoy muy feliz, a Cristal le debo todo, siempre lo dije, estoy feliz de volver a casa, tengo muchas ganas de comenzar la pretemporada”, agregó.

El artillero también destacó que se hizo celeste en el camino, a pesar de no nacer en La Florida, donde ahora se siente más cómodo que en ningún otro sitio.

“Yo no nací celeste, pero me hice celeste. El poder salir campeón, el sentir el aprecio de la hinchada, por todo lo que medio el club, por el amor de todos dentro, siento que soy un celeste más. Yo todo lo que hice en su momento, fue porque me nació. Besar el escudo como lo hice, fue porque la institución me dio todo, treparme al alambrado, porque la hinchada me respaldó siempre. Cristal es una institución que me llenó completamente y hoy por hoy es una emoción grande el poder volver”, destacó Ávila, con pasado en Universitario, también exintegrante de LDU, Lobos BUAP y Morelia en el exterior.