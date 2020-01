Es demasiado curioso anunciar que Sporting Cristal inicia hoy su pretemporada 2020 sin grandes contrataciones a la vista. Es más curioso, quizás, decir que apenas contrató al juvenil Junior Huerto, que suena el ecuatoriano Corozo como posible refuerzo y que Christofer Gonzales estará presente hoy en La Florida desde las 7:00 a.m. pasando exámenes médicos, pero en unos días puede mudarse a la Victoria aliancista.

“No puedo hablar mucho porque en las vacaciones realmente me desconecto un poco, no he visto mucha cosa, no puedo opinar. Pero sabemos que la base se mantiene y eso es muy importante”, dijo Jorge Cazulo tras arribar ayer al Aeropuerto Jorge Chávez. El ‘Piqui’ respecto a los fichajes solo atinó a decir: “Ojalá vengan a aportar”.

LA VOZ DEL GOLEADOR

Otro de los jugadores que también llegó ayer a Lima es el delantero Emanuel Herrera. Al paso, el goleador del Descentralizado 2018 respondió a la prensa nacional y comentó sentirse motivado a iniciar la pretemporada para ponerse a tope y poder arrancar la campaña después de que se perdió gran parte de la Liga 1 2019.

“Estoy con mucha expectativa y con muchas ganas de reencontrarme con todos mis compañeros y esperamos que este año se cumplan los objetivos. Mejor a preparar y ojalá que después salga todo bien”, declaró el argentino.

Asimismo, Herrera fue mesurado al comentar el tema de las pocas contrataciones en La Florida. “La verdad que no he estado viendo mucho (sobre las novedades de Cristal), mañana me voy a ver con mis compañeros y lo tendré más claro”, sostuvo el artillero.