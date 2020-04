El volante argentino-peruano, Horacio Calcaterra es una de las figuras más importantes de Sporting Cristal, por ello, el también convocado a la selección peruana expresó el amor que le tiene al club rimense y aseguró que le gustaría jugar todo lo que resta de su carrera en el club cervecero.

“Hace 8 años que estoy en el club y siempre quisiera estar acá. Si fuera por mí jugaría toda mi carrera acá. La gente me trata muy bien y hacen que quiera a este equipo”, sostuvo el jugador, en una entrevista con El Portal Celeste.

En la misma conversación ‘Calca’ también se refirió a la Selección Peruana y aseguró que quisiera volver a recibir el llamado a vestir la ‘bicolor’. “Yo siempre trabajo para ganar con Cristal y si Cristal anda bien a mí me ayuda para ser llamado. Me gustaría volver para tratar de demostrar que puedo jugar. No he tenido la chance de jugar muchos minutos y en 10 o 15 minutos es difícil demostrar”, aseguró.

Además, el jugador se refirió al difícil momento que atraviesa el Perú por el coronavirus y contó cómo viene pasando la cuarentena. “Estoy tratando de pasarla e familia seguir entrenando y tratar de mantenerse. Esta semana hicimos una videollamada y nos mandaron los trabajos. Seguro el lunes nos mandarán otros”, señaló.

La palabra del técnico

En una entrevista con GOPERU, el DT de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, contó cómo se encuentran los jugadores del cuadro celeste y los proyectos que tienen en mente. " “La parte física con la que encontramos a Cristal nos preocupó muchísimo, sin querer dejar mal al comando técnico anterior. Yo he tomado al equipo que amo golpeado anímicamente, pero la juventud tiene que tomar el camino de la madurez. Estamos tomando el camino de la madurez”, señaló

“Hemos tenido un trabajo que no es convencional. Estuvimos con los jugadores en una aplicación de 9:30 a.m. hasta la 11:30, haciendo un trabajo impecable. Tuve una charla y les hemos mandado videos", añadió.

