Sporting Cristal: Expresidente celeste defiende venta de club a nueva empresa | FOTO

"Lárgate García Mio y Barreto. A esta gloriosa hinchada no la van a manipular", fue la frase de una bandera que los hinchas de Sporting Cristal colgaron en los exteriores del predio de La Florida a consecuencia de la venta del club a la empresa Innova Sport. Sin embargo, Felipe Cantuarios, quien fuera presidente de los celestes hace unos años, disparó contra quienes critican sin saber el criterio de la venta.

"Es momento para reconocer el compromiso que ha tenido Backus con Sporting Cristal, se hizo un trabajo extraordinario. El mensaje de mi parte para la hinchada es que tenemos un nuevo dueño, primero hay que entender su propuesta antes de salir a criticar. Que expliquen cuál es su plan. nadie compra un club para cambiarle el nombre cuando la marca es tan valiosa. Yo quiero llamar a la calma y apoyar", exhortó el exdirectivo en Fútbol como Cancha de RPP.

Carlos Gonzales, representante de jugadores, sería uno de los apoderados de Innova Sport. Los hinchas, mortificados, creen que habrá conflicto de intereses. No obstante, Felipe Cantuarias negó que exista. "No sé qué tipo de participación tiene Agref dentro de Innova Sports. Tiene sentido lo que está haciendo Innova, no hay un conflicto de interés, se necesita al club como una plataforma para las ventas, es un modelo que no solo se está haciendo acá", cerró en FCC de RPP.

