Luego de las informaciones sobre una supuesta crisis en Sporting Cristal, el gerente del cuadro rimense, Alfonso García Miró, salió a desmentir los rumores y señaló que el club no tiene problemas económicos.

“Estamos en una sociedad donde se habla con mucha ligereza cosas que no son verdad. Luego estas mentiras son rebotadas, tomadas como verdaderas y nunca han salido del club de manera oficial. Hay cierta maldad y ganas de desestabilizar al equipo. Todo lo que ha salido es de personas no autorizadas y que no están en el club. Nosotros no hemos dado señal de austeridad. Reconozco que hemos tenido un problema de comunicación, pero ahora tendrán que hablar los resultados que vaya obteniendo el club”, dijo a El Comercio.

“Cristal es un club que no tiene deudas con el Estado ni con la ADFP, ni con nadie. Nosotros queremos seguir en esa línea, que nuestros ingresos paguen nuestros gastos. No tenemos Copa Libertadores como el año pasado, pero tenemos que recuperar esos ingresos con gestión: vendiendo más entradas, más patrocinios y, sobre todo, vendiendo más jugadores de fútbol. Pero ojo que aún estamos en la Pre Libertadores y podemos aspirar a ese ingreso. La operación del club (presupuesto) sigue siendo la misma. No queremos reducirla”, agregó.

Sporting Cristal solo se ha reforzado este 2020 con el defensa Junior Huerto y tan solo llegarán uno o dos jugadores más al plantel. El gerente rimense explicó la situación.

“Entiendo que genera temor el hecho de no tener muchos refuerzos. Pero Sporting Cristal está buscando su lugar en esta industria con un modelo de gestión deportiva que no se basa en refuerzos, sino se basa en mantener la columna vertebral, en utilizar jugadores del fútbol formativo. En los últimos 4 años, Cristal ha contratado 26 jugadores. Nuestros rivales grandes han contratado casi 50. Aquí hay tendencia a admirar al que más se refuerza. Miren los proyectos de Independiente del Valle con su fútbol formativo o del Tottenham, que llegó a la final de la Champions con solo un refuerzo. Eso habla de un proyecto sostenido en el tiempo”, comentó.

