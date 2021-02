Emanuel Herrera continúa con la herida abierta tras haber confesado que nadie en Sporting Cristal lo llamó para despedirse cuando rescindió y decidió fichar por Argentinos Juniors. Y es que el atacante argentino no tuvo reparos en ningunear a su compatriota Marcos Riquelme, su reemplazante, quien acaba de ser incorporado con miras a la Copa Libertadores 2021 y Liga 1.

“Qué se yo de (Marcos) Riquelme, no tengo idea, eso pregúntenselo a él”, indicó el goleador en diálogo con Las Voces del Fútbol. Luego, agregó: “Uno no sabe que pueda pasar en un futuro (de volver), yo no tenía planeado irme de Cristal, pero esto es fútbol y son cosas que pasan”.

Pero pese a su bronca, el amor que siente por el club rimense lo tiene intacto. “Cristal es el mejor equipo del Perú, el ‘profe’ Salvatore es un fenómeno como trabaja y seguramente van a estar a la altura. Después hay que ver el sorteo, la Copa lo juegan los mejores. Les deseo lo mejor”.

Si bien aseguró que no lo llamó ni el presidente de Cristal, menos el técnico Roberto Mosquera, los que sí se comunicaron con él fueron sus excompañeros de equipo. “Me escribieron (Horacio) ‘Calca’, Omar (Merlo) y el ‘Piki’ Cazulo cuando se enteraron. Tenemos buena relación. Después me despedí del grupo de los chicos, todo bien con ellos”.

LO MÁS LEÍDO: