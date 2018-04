Emanuel Herrera: "Me encantaría jugar por la selección peruana"

Emanuel Herrera es el hombre del momento en Sporting Cristal no solo por su buen juego, sino por los goles que marca fecha a fecha en el Torneo de Verano. Su buen presente es digno de resaltar y hasta algunos ven al argentino vistiendo la camiseta de la selección peruana.

Sobre esa posibilidad, Emanuel Herrera admite su gusto por jugar en la selección peruana, pero reconoce que esa posibilidad es difícil de alcanzar y no por un tema de papeles, sino por la edad. El '9' celeste tiene actualmente 30 años.

"Me preguntaron si me gustaría jugar en la selección peruana y cómo no me va a gustar jugar en una selección. Después, a que pase eso es muy difícil. Tengo 30 años. Tienen que pasar como 5 años (según reglamento FIFA) para hacer todos los papeles y buscar la nacionalización. Ya tendría 35. Es algo difícil", explicó Emanuel Herrera en Barrio Fútbol.

Tiene los colores de River Plate

Por otro parte, el gusto de Emanuel Herrera hacia la selección peruana también radica en los colores de la camiseta de la bicolor (rojo y blanco), similares a los de River Plate, equipo del cual es hincha.

"Me encantaría jugar por Perú, aparte su camiseta tiene los colores de River Plate. Cómo no me va a gustar". expresó el atacante.