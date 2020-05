Emanuel Herrera, actual delantero de Sporting Cristal, manifestó uno de sus grandes sueños como fútbol que supera vestir la camiseta de la Selección Argentina.

“Jugar en River Plate, ese era mi sueño. En una selección sería lindo, pero mi sueño más grande es jugar en River Plate”, confesó el ariete en para RedGol.

Asimismo, el goleador bajopontino develó que conversó con el ‘Muñeco’ Gallardo: “Lo enfrenté, le hice tres goles y no me llamó, es más, le dije que iba a jugar gratis y todo, pero no me llamó. Terminaron llevando a Lucas Pratto que les costó una millonada (...) yo les iba a salir barato”.

