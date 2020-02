Sporting Cristal cayó de visita frente a Melgar por 1-0 y sorprendió la ausencia de Jorge Cazulo, quien estuvo en el plantel pero se quedó en el banco de los suplentes.

El periodista Elejalder Godos publicó un polémico tuit tras el partido de Sporting Cristal vs. Melgar y dio a entender que la suplencia de Jorge Cazulo habría sido sugerida a Manuel Barreto por los dirigentes del cuadro rimense.

“En Cristal no jugó Cazulo ante Melgar en Arequipa. Cayó el cuadro del Rímac. Me contaron que de ‘arriba’ le sugirieron a Barreto que no lo ponga. ¿Será cierto eso? Al margen, me parece que los días de Manuel Barreto están contados”, escribió.

En Cristal no jugó Cazulo ante Melgar en Arequipa. Cayó el cuadro del Rímac. Me contaron , q de "arriba" le sugirieron a Barreto q NO LO PONGA.¿ Será cierto eso?. Al margen, me parece q los días d Manuel Barreto están contados. — Elejalder Godos (@GodosElejalder) February 16, 2020

Sporting Cristal no ha tenido un buen inicio de temporada, los rimenses ya están eliminados de la Copa Libertadores y ha perdido dos de los tres primeros partidos del Torneo Apertura.

