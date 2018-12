Sporting Cristal confirma salida de Mario Salas para dirigir a Colo Colo

El adiós del 'Comandante'. Lo que era un secreto a voces, se terminó por confirmar, el técnico chileno Mario Salas, no seguirá más en Sporting Cristal, pues Colo Colo de Chile pagará la cláusula de salida del entrenador para que el próximo año esté al mando del equipo en la Copa Libertadores.

Así lo confirmó el presidente celeste, Federico Cúneo: "Acabamos de hablar con él y sí, se va de Sporting Cristal y regresa a Chile. Estamos muy agradecidos con él", expresó el mandamás celeste en el diario chileno, El Mercurio.

Además, el titular de los cerveceros señaló que en la fiesta del club por el campeonato número 19, Mario Salas no había comunicado nada. "El domingo en la noche tuvimos la cena de celebración por el título, pero ahí Salas no nos comunicó nada. Aunque es verdad que no tenemos cómo competir frente a clubes más poderosos y no solo con Salas, sino también con nuestros jugadores más importantes", finalizó.

