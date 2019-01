Cristal y Colo Colo no se habrían comunicado con agente de Gonzales

¿Y ahora? En las últimas horas se informó acerca de la llegada de Gabriel Costa a Colo Colo por una gran suma de dinero por parte del club chileno y además del pase de Christofer Gonzales al cuadro rimense, esto porque el pase del popular 'Canchita' pertenece al conjunto blanco y negro.

Mientras que Colo Colo anunciaba la transacción del delantero uruguayo-peruano, Gabriel Costa (que lo borraron minutos después), los representantes de Gonzales aseguraron que no tenían conocimiento sobre el traspaso que harán con su jugador.

Y es que Jaime Herrera, periodista chileno de Fox Sports, dio a conocer dicha información y todo lo que había acontecido en el día sobre el tema de Gabriel Costa y su llegada al fútbol chileno.

¿GABRIEL COSTA ES NUEVO JUGADOR DE COLO-COLO?#FOXSportsPeru | ¿Qué pasó con el tuit que publicó el Cacique? ¿Se cayó la llegada del jugador de Cristal al cuadro chileno? pic.twitter.com/pUTszhErAF — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 9 de enero de 2019

"La empresa A&M que representa a Gonzales no tiene novedades sobre el tema, que él (Gonzales) no estaría involucrado en la negociación. Con la información que hemos recavado decimos que nadie de Colo Colo ni de Sporting Cristal se ha comunicado con el jugador", señaló el periodista.

Y, ¿cómo va el pase de Costa?

Según las informaciones de Herrera, el fichaje de Gabriel Costa se dará en el transcurso del día y será oficializado por ambos clubes a través de sus redes sociales. Pues que Colo Colo haya borrado el post en su cuenta de Twitter no quiere decir que la negociación se haya caído, sino que simplemente hubo una descordinación en ambas partes para anunciar la transacción del jugador.

