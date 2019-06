Sporting Cristal | Claudio Vivas revela que Nilson Loyola opción en el club rimense

El técnico de Sporting Cristal, Claudio Vivas, habló sobre los refuerzos que busca el conjunto rimense para lo que se viene en la temporada.

"Surgió la posibilidad de repatriar a Olivares y Ávila. El primero está muy cercano a cerrarse, mientras que de Irven está en tratativas. Las dos opciones son muy buenas. Ávila me ha sido útil, ojalá que se pueda dar, no depende de mí. La negociación no es rápida", dijo Claudio Vivas en conferencia de prensa.

Además, el estratega rimense reveló que hay posibilidades de que Nilson Loyola llegue a Sporting Cristal. Recordemos que el jugador se desvinculó de Goiás.

"Loyola es un jugador que veníamos observando, aunque no lo vimos mucho en Goiás. Su nombre está en gerencia y por el momento no hay nada concreto. Carlos Cabello es un jugador que nos interesa, pero todo depende de gerencia. Al igual que Brandon Palacios", añadió.

