Roberto Palacios disparó a la cabeza de Manuel Barreto tras la dura derrota sufrida por Sporting Cristal en la fase 2 de Copa Libertadores contra Barcelona. Los ecuatorianos sacaron una ventaja de 4-0 para la vuelta y para el ‘Chorri’ gran parte de la responsabilidad recae en el estratega celeste por la falta de experiencia.

“Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a un equipo importante como Sporting Cristal. Se sacó la Tinka. Un técnico tiene que quemar etapas", declaró Palacios durante una entrevista con Capital.

Chorri Palacios: “Barreto tuvo la suerte de haber estado en la reserva y le cayó ese premiazo de dirigir a Cristal, se sacó la Tinka”

Sporting Cristal tiene una tarea muy complicada ante Barcelona, si los rimenses quieren seguir con vida en la Copa Libertadores deberán anotar mínimo cuatro goles en la valla amarilla cuando visiten el estadio nacional en menos de una semana.

Alianza Lima | Bengoechea se refiere a posible regreso de Wilmer Aguirre: “Sé que quiere volver, ojalá pueda cumplirlo algún día” [VIDEO]

“Lastimosamente, no es un momento muy grato por lo que se vio el día de ayer. Pensé que por los jugadores que tiene, se iba a tener un poquito más de jerarquía dentro de la cancha, inteligentes para jugar y contrarrestar a un equipo, que como local tenía que buscar los tres puntos. Faltó fortaleza para quitar la pelota, el equipo ayer me dio pena verlo de esa manera, es más hasta me quería meter yo a la cancha para poder ayudarlo y hacerlo despertar”, agrego el ‘Chorri’ en la misma comunicación con el medio.

🇪🇨⚽️🇵🇪 ¡Para volver a ver! Los mejores momentos de la goleada de @barcelonasc por 4⃣ a 0⃣ ante @clubsportingcristal en la ida de la Fase 2 de la #Libertadores. ⁣



@footballsantander pic.twitter.com/016NbmKRSj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 7, 2020

SIGUE LEYENDO

▷ Universitario vs. Cerro Porteño: Donald Millán recibió duro golpe en la cara en el inicio del partido | VIDEO

▷ Periodista brasileño sobre Kevin Quevedo: “Su episodio de indisciplina fue la primera información que tuvimos sobre él”

▷ Liga 1 MOVISTAR [En vivo] la jugosa cifra que ofrece Casa de Apuestas si hay más de 12 expulsiones en la fecha 2 [FOTO]

▷ Rebagliati tras goleada que recibió Cristal: “En lo que hemos visto, es el peor equipo de la Copa, Carabobo es mejor, lejos” [VIDEO]