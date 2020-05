Carlos Lobatón sobre Mario Salas: “Se fue con pena porque no quería irse”

Carlos Lobatón reveló que tuvo reuniones con Mosquera pero nunca se le pasó por la mente volver al gramado de juego. “Conversé con Roberto Mosquera pero en ningún momento ni él ni yo hablamos sobre la idea de que yo vuelva a jugar. Nos vimos, nos abrazamos y reímos. No hemos hablado sobre si quiere que yo siga jugando”, contó ‘Loba’ vía Instagram de Sporting Cristal.

Del mismo modo, uno de los emblemas bajopontinos, recordó a Mario Salas, nuevo estratega de Alianza Lima, pero también campeón con SC en 2018. “Él llegó con una expectativa y se fue con otra. Cuando llegó pensó que iba a tener más dificultades de las que tuvo y se fue con pena porque no quería irse”, manifestó.

Finalmente, el exmediocampista de Sport Boys y Cienciano no dudó en opinar sobre los resultados no tan buenos en torneos internacionales de Sporting Cristal. “Es muy difícil competir a nivel internacional. Para lograr el siguiente paso se necesita otro tipo de inversión, más allá de poder pelear o no. No falta ese peso internacional de club, que te lo da la insistencia”, sentenció.

