Sporting Cristal | Carlos Lobatón revela que tuvo ofertas de Brasil y Argentina | FOTO

El capitán de Sporting Cristal, Carlos Lobatón, ya juega a sus 39 sus últimos partidos como futbolista profesional y habló sobre algo que le faltó durante su larga carrera: salir al extranjero.

"Siempre voy a tener la espina de no haber salido al extranjero. Lo que me ofrecían nunca fue más de lo que yo tenía. Entonces no vi porque arriesgar ante algo que no me seducía", dijo Carlos Lobatón en Las Voces del Fútbol.

Carlos Lobatón reveló hasta cuándo es su vínculo con Sporting Cristal y espera cerrar su carrera en el cuadro celeste.

"Tengo contrato hasta fin de año. Después pasará lo que quieran los dirigentes, pero pienso terminar mi carrera en Sporting Cristal", confesó.

EN LINEA | @CaloLobaton en diálogo con @ManriqueSports Siempre voy a tener la espina de no haber salido al extranjero. Lo que me ofrecían nunca fue más de lo que yo tenía. Entonces no vi porque arriesgar ante algo que no me seducía#LasVocesDelFutbol pic.twitter.com/afF7WFPiRZ — Las Voces Del Fútbol - Perú (@VocesFutbolPeru) September 5, 2019

Carlos Lobatón estuvo muy cerca de fichar por Rosario Central en 2009, pero finalmente Sporting Cristal decidió no desprenderse de su figura y el futbolista no tuvo la oportunidad de emigrar.

El jugador aseguró también que tuvo ofertas de Vasco da Gama, Fluminense y San Lorenzo, pero las negociaciones no se concretaron.