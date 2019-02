Cristal asegura que no pondrán plazos para escoger el reemplazo de Mendoza

La última conferencia de Carlos Benavides dejó varios temas en la mesa, el más importante y urgente es el tema del nuevo técnico de Sporting Cristal, pues ante la salida sorpresiva de Alexis Mendoza, el titular del cuadro cervecero se mostró tranquilo y dijo que no existirá un plazo para encontrar al nuevo estratega con el que buscan pelear en la Liga 1 y también en la Copa Libertadores.

"Si hay algo que he aprendido es que no hay que volver a ponernos plazos porque lo hicimos a final del año pasado. Entendemos la necesidad de la hinchada de saber quién es su entrenador, pero hay detalles como estos que hacen este proceso más riguroso. Lo hemos conversado y no vamos a ponernos plazos para elegir al nuevo técnico", comentó el presidente en conferencia.

Sin duda, el tema del nuevo técnico en Cristal será un dolor de cabeza y no solo para los dirigentes, sino también para los hinchas que ya quieren analizar los nombres de los posibles reemplazantes.

Benavides explicó una vez más que la verdad de la salida de Mendoza del cuadro rimense se debió a que uno de los integrantes del comando técnico no podía ser inscrito por el tema la nacionalidad. "Le comentamos eso al profesor, pero él es una persona muy noble y dijo que aprecia el trabajo de este cuerpo técnico. Hablando con él, llegamos a la conclusión de que la mejor decisión era dejar libre el camino para que pueda venir otro entrenador", finalizó.

