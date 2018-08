Sporting Cristal arremete contra la ADPF

La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunicado donde exige a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) crear una Comisión de Justicia dentro de las 24 horas, de lo contrario ellos nombrarían una. Tras esto, el club Sporting Cristal se pronunció, dejando en claro que no está de acuerdo con la decisión "La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) ha hecho público un comunicado sobre el cual no hemos sido consultados y del cual no teníamos conocimiento".

Además, el club 'celeste' fue muy contundente y afirmó que la modernización y profesionalización del fútbol peruano no es prioridad para este ente. "creemos que el contenido de este comunicado y lo que se pretende emprender va totalmente en contra de lo expuesto. Las acciones son claro ejemplo que la modernización y profesionalización no es prioridad para quienes formaron parte de este comunicado de la ADFP"