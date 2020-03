Renato Solís se ha ganado un espacio dentro del once titular de Sporting Cristal. Y es que ya son cinco partidos que el arquero, de 22 años, viene disputando con la celeste desde el arranque, dejando en el banco a Patricio Álvarez, quien no volvió a jugar más después de recibir cuatro goles ante Barcelona en Guayaquil.

Sporting Cristal: Amigos y rivales en el arco celeste

No obstante, el juvenil aseguró que su amistad con el ‘Pato’ se mantiene intacta.“Con Patricio siempre primero es el profesionalismo, es un arquerazo. Él siempre me ha apoyado y yo también lo he apoyado siempre”, afirmó.

Selección peruana en la Copa América 2020: Horarios y fechas confirmados de todos los encuentros

Asimismo, Solís remarcó el aprecio y cariño que siente por su ex DT Manuel Barreto, quien apostó por él tras su buena participación en el Preolímpico.

Sporting Cristal: Amigos y rivales en el arco celeste

“Le debo mucho a Manuel que confió en mí y me dio la oportunidad de ser titular. Entre más partidos pasen me siento más cómodo”, sentenció el portero de Sporting Cristal.

También te puede interesar