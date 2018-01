Sporting Cristal: 5 ideas que dejó Mario Salas en su presentación

Mario Salas fue presentado como nuevo técnico de Sporting Cristal. El entrenador chileno habló en rueda de prensa y explicó varios puntos tras su llegada al conjunto rimense.

1. Pretemporada

Mario Salas confirmó cuándo iniciará los entrenamientos el plantel de Sporting Cristal. "El 4 se presentan los jugadores, el 8 inicia la pretemporada. Esperamos tener 4 o 5 amistosos antes de iniciar la temporada", dijo Mario Salas.

2. Refuerzos

El nuevo técnico de Sporting Cristal también se refirió a los nuevos jugadores del equipo celeste. "Todos los refuerzos cuentan con nuestro visto bueno. Son de mutuo acuerdo con la dirigencia. El puesto de defensa a central es el cupo a llenar", explicó.

“Estamos viendo lo del zaguero. No nos apuramos. Hay nombres que vienen de la dirigencia y otros que yo he entregado. Los que presento son los que he visto, entrenado o conozco del fútbol chileno", añadió.

3. Estilo de juego

Sobre la forma de jugar de Sporting Cristal señaló: "Más allá de ponerme a explicar nuestro estilo de juego, me gustaría mostrarlo en la cancha. Me gusta hablar de fútbol, pero también trabajar mucho. Queremos que el equipo sea protagonista"

"Hemos visto videos del equipo cuando estaba Pablo Zegarra. Nos gusta y creemos que encajamos como comando tecnico. En nuestra idea y propuestas", agregó.

4. Cazulo

Mario Salas también habló sobre la posición que ocupará Jorge Cazulo en su sistema. "Por lo que he visto, puede desarrollarse tanto de defensa como de volante. A través de entrenamientos y conversaciones, llegaré a una decisión. Tengo clara su disposición de ser un líder y jugar siempre", aseguró.

5. Su llegada a Perú

Finalmente, Mario Salas dio sus razones para llegar al Perú. "Lo que me convenció de venir fue la afinidad con la propuesta. Nuestra propuesta se acerca mucho a lo que quiere la dirigencia, a lo que es el sello de SC", dijo.

"Sporting Cristal es un equipo grande del Perú y nos permite internacionalizar la carrera de todo este cuerpo técnico. Lo logrado en el fútbol chileno, esperamos lograrlo acá", concluyó.