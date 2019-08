Sporting Cristal | A 22 años del gol que no fue de Julinho que pudo darle la primera Libertadores a Perú | VIDEOS

Este 13 de agosto se cumplen 22 años de la recordada final de la Copa Libertadores, en la que Sporting Cristal enfrentó a Cruzeiro en Belo Horizonte. Los rimenses cayeron 1-0 y se quedaron muy cerca de alcanzar la gloria.

Julinho tuvo la chance de anotar el gol del triunfo en el partido, pero su remate fue atajado por Dida y Sporting Cristal no pudo lograr la hazaña. Finalmente, a 15 minutos de finalizar el encuentro, Elivelton anotó el único tanto del encuentro para que Cruzeiro gane el título.

A 22 años del gol que no fue de Julinho

Julinho ha contado en varias ocasiones que aún sueña con ese gol que falló en la final de la Copa Libertadores y hasta mando un mensaje a todos los hinchas de Sporting Cristal.

"Me sentí responsable de no haber hecho ese gol. Me gustaría que los hinchas de Cristal sepan que nunca me he sacado esa jugada de mi cabeza, me duele hasta hoy. Hay momentos en los que estoy solo en mi cama y lloro porque aparte de ser algo importante para Cristal, era también el sueño de mi vida"

Julinho recuerda el tanto fallado en la final

