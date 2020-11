El DT de Sport Huancayo, Wilmar Valencia aseguró que mañana pondrá su mejor once para enfrentar a Alianza Lima, pues los 3 puntos aseguran al conjunto huancaíno el pase a la Copa Sudamericana. “Yo por Alianza Lima he jugado gratis varios meses después de la tragedia. pero hoy me debo a mi trabajo, a Huancayo y mañana vamos a salir con lo mejor que tenemos para clasificar a la Copa Sudamericana”, comentó Valencia a GOLPERU.

“Yo siempre he dicho, yo siempre me llevo y le pido a los muchachos, cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene que cumplir y dar el máximo para no reprocharse nada”, agregó el DT del Rojo Matador.

Pinto: “Ante Alianza saldremos con todo”

El portero de Sport Huancayo, Joel Pinto comentó esto en la previa del Alianza Lima vs Sport Huancayo por la última fecha de la Liga 1. “Nosotros tenemos que sumar para asegurar un cupo en un torneo internacional. Dependiendo de otros resultados hasta sumando un punto estaríamos tranquilos, pero vamos a salir a ganar. El equipo que decida Wilmar saldrá a buscar los tres puntos, de todas maneras”, declaró en el programa ‘Toca y Pasa’.

“Son comentarios. Cualquier persona es libre de opinar. El equipo que juegue el fin de semana va a buscar los tres puntos, sea el equipo que jugó la Sudamericana o el once que decida Wilmar Valencia. Si nos toca jugar a todos los que jugamos la Sudamericana, vamos a jugar con todo. No nos va a importar la situación de Alianza porque si fuera al revés, a ellos no les importaría”, agregó.

