La propagación del coronavirus en el Perú y la para del fútbol nacional afectó económicamente a los clubes y muchos buscan solución para pagarles a sus jugadores.

Sport Boys es uno de los clubes más afectados y los jugadores no cobraron el sueldo de marzo, aunque ya se cumplió el abril. El cuadro rosado busca llegar a un acuerdo con los futbolistas, pero no aplicarán la suspensión perfecta de labores.

“Nosotros no vamos a aplicar la suspensión perfecta, creo que vamos a llegar a un buen acuerdo. Ya hemos mencionado esto a algunos jugadores. A pesar de que, por el bien de la institución, lo podríamos hacer. Pero no porque no lo sentimos bien. Creemos que podemos llegar a un acuerdo”, dijo al administrador de Sport Boys, Johan Vásquez, en Ovación.

El administrador de Sport Boys dijo que no se ha cancelado en su totalidad a todo el plantel porque hay facturas adelantadas que siguen hasta el día de hoy. “Al pararse la economía y el fútbol, las empresas que compran esas facturas que hacen el factoring y sus áreas legales se frenan. No hemos podido hacer la transacción por todo lo que está pasando”, declaró.

