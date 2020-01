Tarde Celeste | El Bocón te lleva al duelo entre Sporting Cristal vs. Independiente del Valle

El Bocón te regala 8 entradas (4 popular y 4 oriente) para la ‘Tarde Celeste’, partido de presentación de Sporting Cristal que se realizará este domingo 19 de enero desde las 16:00 horas en el Estadio Alberto Gallardo. Conoce cómo ganar tus boletos para este partidazo ante Independiente del Valle de Ecuador.

Todos los seguidores de Sporting Cristal que quieran estar presentes en esta fecha especial deberán dejar sus datos (nombres y apellidos) en esta nota y compartirla en Facebook. De esta manera automáticamente entrarán al sorteo. Ganadores se conocerán este viernes 17 de enero, a las 20:00 horas, los afortunados deben escribir al chat del FB de El Bocón para poder darles sus códigos de canje.

Sporting Cristal presentará su plantel versión 2020 con la novedad de tres refuerzos. Junior Huerto (ex San Martín), Carlos Cabello (ex Cantolao) y Washington Corozo (ex Independiente del Valle), el último un delantero que promete darle muchas alegrías a la hincha celeste junto a Emanuel Herrera.

La directiva de Sporting Cristal puso a disposición la venta de entradas para este amistoso internacional ante el cuadro ecuatoriano, los precios son los siguientes: Popular Norte (Chorri Palacios): 20 soles, Oriente (Diamante Uribe) 40 soles y tribuna occidente (Flaco Quesada) a 70 soles.

¿Están listos para la #TardeCeleste?



Desde mañana a las 10am iniciará la venta de entradas a través de @joinnus#FuerzaCristal#FuerzaVencedora pic.twitter.com/6qIqH19AFg — Sporting Cristal (@ClubSCristal) January 9, 2020

