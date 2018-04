Real Garcilaso busca la punta del Grupo B ante Unión Comercio

Real Garcilaso tiene la mesa servida para situarse en el primer lugar del Grupo B del Torneo de Verano. Y es que los cusqueños visitan al colero absoluto del campeonato, Unión Comercio.

El partido inicia a las 3:30 p.m. y será transmitido por GOLPERÚ.

Real Garcilaso (segundo con 19 puntos) sabe que ganando supera a Sport Huancayo (20 pts.). Por tal motivo, su entrenador, Tabaré Silva, pondrá a un equipo ofensivo en Nueva Cajamarca, a fin de asegurar el primer lugar y así esperar que Municipal logre complicar el lunes a los huancaínos, en su respectivo cotejo por la fecha 12.

Mala campaña

Al frente tendrán a un equipo que no la viene pasando nada bien. Los dirigidos por el colombiano Walter Aristizábal vienen de perder 2-1 en su visita al elenco edil, y con ello sumaron su séptimo juego sin saber de triunfos, donde cinco de ellos fueron derrotas. Estos resultados ubican al cuadro de Moyobamba no solo en el último lugar de su grupo con apenas 5 puntos en once juegos disputados, sino que es el colero en la tabla acumulada.

Esta situación es crítica, por lo que el triunfo será más imperioso que nunca, ya que otro resultado podría traer modificaciones en la plantilla o el comando técnico.

Por todo ello, Real Garcilaso debe aprovechar la zozobra que vive el ‘Poderoso’ para imponerse y ubicarse en el primer lugar, y así definir el título del Torneo de Verano ante Cristal, que aseguró su pase a la final en el Grupo A.