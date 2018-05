Sigue EN VIVO Sporting Cristal vs. Huancayo final Torneo de Verano

Los mejores 22 jugadores del primer torneo del año se enfrentarán en una final que promete mucho fútbol y emoción. Sporting Cristal, que parte con el cartel de favorito, recibirá en el Estadio Nacional (8:15 p.m.) a un Sport Huancayo que, en el balance, tiene mucho por ganar y no tanto por perder.

Luego de conseguir un crucial empate en la Incontrastable (solo Melgar y Deportivo Binacional han podido traerse puntos en esa plaza), Sporting Cristal buscará, en los 90 minutos, el triunfo que le permita coronar su buena campaña con un título en el bolsillo.

Con un once sin variaciones respecto del partido de ida, los celestes plantearán un partido ofensivo sin descuidar la labor defensiva, puesto que al frente estará el siempre solícito y peligroso Carlos Neumann, quien será asistido por Marcos Lliuya y Jean Deza.

Sin el comandante

El duelo contará con la baja de Mario Salas, quien no podrá dirigir a su equipo debido a la expulsión en Huancayo. Sin embargo, la tarea, que será encomendada a Fernando Gutiérrez, tendrá el mismo matiz. Ya el propio estratega chileno confirmó que, pese a su irresponsabilidad, el cotejo no sufrirá ninguna variación táctica y no cree que signifique una desventaja su ausencia.

Por su parte, Sport Huancayo llega al Nacional luego de concentrar en Lima desde el jueves y con la única consigna de callar bocas y dar el batacazo. Se espera un choque de fuerzas parejas.

