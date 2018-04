Sport Huancayo busca consolidarse en la punta ante Binacional

Sport Huancayo buscará vencer este lunes al benjamín, Binacional de Arequipa, para así continuar como único líder del Grupo B del Torneo de Verano, cotejo que se disputará en el estadio de Huancayo.

El partido inicia a las 8:00 p.m. y será transmitido por GOLPERÚ.

En Sport Huancayo no olvidan el duelo de la primera ronda ante el Binacional, donde lograron igualar el marcador en los últimos minutos (2-2), y aseguraron que harán respetar la casa. “En el primer cotejo nos sorprendieron, nosotros no arrancamos de la mejor manera. En la segunda mitad pudimos empatar. Ahora, en casa tenemos que sumar de a tres y no podemos regalar nada”, indicó el defensa Rodrigo Colombo.

Por otro lado, Binacional viene con la moral al tope, tras golear por 3-0 a Unión Comercio, y ahora buscará dar la sorpresa en la Incontrastable. Por ello, tendrán como arma secreta al delantero paraguayo Víctor Ferreira, quien conoce muy bien el campo de juego de los dueños de casa, ya que en la temporada 2016 jugó en el ‘Rojo Matador’.