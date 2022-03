Alianza Lima y Sporting Cristal son los dos equipos peruanos que representarán a Perú en la Copa Libertadores, pues el actual campeón y subcampeón del país conocerán a sus rivales de Copa el próximo viernes 25 de marzo cuando se realice el sorteo correspondiente de la fase de grupos.

Por ello, Sergio Ibarra conversó con EL BOCÓN y analizó a los equipos de Carlos Bustos y Roberto Mosquera de cara al inicio de Copa Libertadores y determinó que ambos equipos están para competir en el torneo internacional, sin embargo, los ‘grones’ tienen un plus especial.

“Los dos están para competir en Copa Libertadores, tengo mucha fe de que ambos clasifiquen a la siguiente ronda por los jugadores que tiene pero, Cristal hoy no me convence mucho por la falta de 9 a pesar de que esté Liza (...) Liza no tiene experiencia jugando Copa, en cambio Barcos sí, tiene mucha experiencia, fue goleador con el LDU de Quito”, declaró Ibarra en una entrevista con EL BOCÓN.

Asimismo, Sergio Ibarra determinó que hoy Alianza Lima tiene equipo para poder competir en Copa Libertadores mientras que Mosquera aún no ha encontrado el ‘cómo’.

“Me parece que Alianza puede competir en Libertadores, tiene equipo para hacerlo en cambio Mosquera aún no encuentra eso”, finalizó.