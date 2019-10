Yuiriel Celi es uno de los futbolistas Sub 17 con más minutos en primera división de todo Sudamérica

Han transcurrido más de seis meses desde que nuestro país albergó el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17. Un torneo, que más allá de los resultados, dio a conocer al mundo a las jóvenes promesas del fútbol sudamericano. Fueron en total 230 jóvenes de 17 años a menos, quienes durante los meses de marzo y abril lucharon palmo a palmo para lograr la clasificación a la Copa del Mundo de la categoría. Torneo que actualmente se viene desarrollando en Brasil.

Perú se quedó muy cerca -por un gol de diferencia- de lograr la clasificación al Mundial de Brasil. Un plantel que dos meses atrás ya tenía asegurada su participación en la cita mundialista como organizador, pero que, sin embargo, perdió la sede por no cumplir ciertos estándares requeridos por la FIFA. Pese a esto, el equipo dirigido por Carlos Silvestri, realizó una destacada participación, siendo Yuriel Celi uno de los más altos valores del equipo. Quien meses después fue llamado a la selección Sub23 que nos representó en los Juegos Panamericanos.

Sus primeros minutos

Yuriel Celi es hoy en día el futbolista de aquella selección Sub 17 que más minutos lleva disputados en primera división. El futbolista de la Academia Cantolao ha quemado etapas con gran velocidad desde que terminó el campeonato juvenil realizado en Lima. A tan solo un mes del fin del torneo, el 19 de mayo frente a Pirata FC, hacía su debut oficial en la Liga 1 Movistar.

Yuriel Celi, un jugador de primera

El volante chalaco lleva hasta la fecha doce partidos con el primer equipo de Cantolao, sumando en total 576 minutos en el torneo. Considerado por momentos como pieza fundamental y siendo titular en siete oportunidades. Sus números son esperanzadores, teniendo en cuenta que de todos los futbolistas que disputaron el Sudamericano Sub 17 Lima 2019, Celi es el sexto jugador que sumó más minutos en primera división.

El país que hizo debutar a mas jugadores en primera después del torneo de Perú fue Venezuela. Los llaneros cuentan con ocho futbolistas Sub 17 en la élite de su fútbol profesional. Perú ocupa la tercera posición. Además de Celi, están Nicolas Figueroa y Óscar Pinto, jugadores de la Universidad San Martín, como los otros Sub 17 que también ya tienen minutos en la profesional. Los tres futbolistas fueron los goleadores del equipo peruano en el torneo juvenil.

Jugadores a tener en cuenta

Nuestros futbolistas no están acostumbrados a debutar a los 16 o 17 años en primera. El caso de Celi, Pinto y Figueroa no es típico en nuestro torneo. En las últimas cuatro selecciones Sub 17, de más de 90 jugadores que las integraron, solo siete tuvieron minutos después de los Sudamericanos. Entre ellos, nombres que hoy en día forman parte de la selección absoluta que dirige Ricardo Gareca, como Andy Polo, Edison Flores y Miguel Araujo.