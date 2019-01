Yotún y su sentido mensaje de despedida para Orlando City

Yoshimar Yotún utilizó su cuenta oficial en Instagram para dirigirse al Club Orlando City y sus hinchas en la MLS. Volante de la selección peruana agradeció los momentos vividos en Estados Unidos y el crecimiento futbolístico que supo mantener en las dos temporadas que estuvo en el campeonato estadounidense.

'Yoshi' agradece

'Gracias a la ciudad de Orlando !!!, siempre tomaré el club y la ciudad en mi corazón. Han sido unos 14 meses increíbles. Quiero agradecer a los directores, gerentes, personal, entrenadores, asistentes y a todos los trabajadores del club que me hicieron sentir como en casa. Hinchas que son maravillosos. ¡¡¡Como no amar a una ciudad que vio nacer a mi segundo hijo !!! Me voy con la pena pero con la cabeza bien alta porque siempre defendí los colores del Orlando con toda mi fuerza y mi corazón. Siempre seré un león !!! ¡Éxitos en la próxima temporada! Abrazos y besos', publicó 'Yoshi' en la red social.

Yoshimar Yotún supo destacar en la MLS con Orlando City y esto fue seguido de cerca por un grande de la Liga MX como lo es el Cruz Azul. Ahora el peruano deberá demostrar en México que puede ser útil para la m´quina cementera que dirige el brasileño Caixhina.

'Ya habíamos dicho que 'Yoshi' (Yotún) tiene la posibilidad de jugar como lateral, hoy (ayer) ya lo ha hecho de nuevo. Puede jugar como interior, creo que como interior puede ayudarnos todavía mucho más. Tiene muy buen centro, buen pase, media distancia, puede jugar también por fuera', declaró el estratega de Cruz Azul tras el debut de Yotún en la Liga MX.