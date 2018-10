Yoshimar Yotún en el once ideal de la MLS junto a Ibrahimovic y Rooney

El volante de la selección peruana, Yoshimar Yotún, ha sido una de las figuras de este fin de semana en la MLS y su actuación con Orlando City, marcando un gol de penal al estilo 'Panenka', fue premiada estando presente en el once ideal de la jornada en el torneo. En el once ideal aparece junto a las destacadas figuras de Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney.

Hace 5 meses fue la última vez que Yoshimar Yotún había marcado con la camiseta de Orlando City. La última vez fue el pasado 6 de mayo ante Real Salt Lake, también en la victoria de su club por 3 a 1. Esta jornada fue importante para Orlando City, pues no ganaban hace 15 jornadas, desde el pasado 14 de julio ante Toronto.

En este once ideal también aparece el gran socio de Raúl Ruidíaz en Seattle Sounders, Nico Lodeiro, quien incluso fue elegido como el mejor jugador de la fecha, siendo fundamental en la victoria ante Dynamo Houston.

La siguiente fecha para el Orlando City de Yoshimar Yotún será complicada, pues enfrentarán a New York Red Bull que marcha en la segunda posición de la conferencia este y tiene asegurado su lugar en la semifinal de la conferencia en la MLS.

We could watch this over and over. #VamosOrlando pic.twitter.com/1gsXWroKEO