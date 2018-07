Yoshimar Yotún: "El Mundial es lo mejor que me ha pasado"

Yoshimar Yotún volvió a integrarse al Orlando City, tras su participación en Rusia 2018 con la selección peruana, y señaló que el Mundial ha sido lo mejor que ha vivido en su carrera.

"Siempre digo que es lo mejor que me ha pasado hasta ahora en lo futbolístico. Llegar a Rusia con tu selección, poder cantar el himno después de 36 años... eso va a quedar en la historia", dijo Yoshimar Yotún en declaraciones para Orlando City.

"Fue algo sumamente importante para mí, para el país y también para Orlando City por tener un jugador en la Copa del Mundo", añadió.

"Se ha unido un país donde se hablaba mucho de la derrota. A raíz de todo esto , el Perú ha cambiado, es hincha de la selección, se sienten orgullosos de ponerse la camiseta hasta el día de hoy", aseguró.

